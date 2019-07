SIKA AUF REKORDKURS - UMSATZ UND EBIT WACHSEN IM ERSTEN HALBJAHR KRÄFTIG

Umsatzsteigerung von 9.6% in Lokalwährungen auf CHF 3 ' 732.4 Millionen (+7.6% in CHF)

' Wachstum in allen Regionen

Höhere Bruttomarge - EBIT um 8.3% gesteigert

Wachstumsschub durch abgeschlossene Übernahme von Parex, Übernahme von King Packaged Materials in Kanada und Belineco in Weissrussland

Eröffnung von drei neuen Fabriken

Ausblick: Umsatz von über CHF 8 Milliarden und zweistelliges EBIT-Wachstum für 2019

Sika hat im ersten Halbjahr 2019 mit einem hohen einstelligen Wachstum einen neuen Umsatzrekord von CHF 3'732.4 Millionen erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 9.6% in Lokalwährungen. Der Umsatzzuwachs in CHF beträgt 7.6% (-2.0% Währungseffekt).



HÖHERE BRUTTOMARGE - EBIT UM 8.3% GESTEIGERT

Im ersten Halbjahr hat Sika die Bruttomarge auf 53.8% steigern können (Vorjahr: 53.6%). Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich trotz Einmaleffekten um 8.3% auf einen neuen Rekordwert von CHF 481.7 Millionen (Vorjahr: CHF 444.6 Millionen). Für die Übernahme von Parex fielen Akquisitions- und Integrationskosten in der Höhe von CHF 30.8 Millionen an, wovon CHF 6.7 Millionen als einmaliger Finanzaufwand. In der Vergleichsperiode im Vorjahr sind Einmaleffekte, die in Zusammenhang mit der Lösung des Übernahmekampfs mit Saint-Gobain entstanden sind, in Höhe von CHF 23 Millionen angefallen.

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung: "Wir sind in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld gut aufgestellt und haben im ersten Halbjahr ein starkes Umsatzwachstum von 9.6% realisiert. Die Übernahme von Parex gibt uns einen zusätzlichen Wachstumsschub, sodass wir voll auf Kurs sind, unser Umsatzziel von CHF 8 Milliarden zu übertreffen. Wir arbeiten im Rahmen der Integration hervorragend zusammen und setzen gezielt unsere Synergiepotenziale im Einkauf, in der Logistik und in der Produktion um. Gemeinsame Vertriebsaktivitäten und Cross-Selling zeigen bereits jetzt, wie stark wir zusammen im Markt agieren können."

WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

Im ersten Halbjahr wurde mit der Parex-Übernahme die grösste Akquisition in der Unternehmensgeschichte getätigt und ein weltweit führender Hersteller von Fassaden- und technischen Mörteln, Fliesenklebern und Abdichtungssystemen übernommen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz im Distributionsgeschäft und ist in 23 Ländern vertreten. Die Integration verläuft erfolgreich und zahlreiche Projekte befinden sich bereits in der Umsetzung.

Die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erzielte im ersten Halbjahr eine Umsatzsteigerung in Lokalwährung von 7.7% (Vorjahr: 13.6%). Die Region verzeichnete starkes Wachstum mit zweistelligen Zuwachsraten in Afrika und hohem einstelligem Wachstum in Osteuropa. Bedingt durch eine geringere Anzahl an Arbeitstagen im zweiten Quartal fiel das Wachstum in vielen grösseren europäischen Märkten etwas moderater aus.

In Weissrussland hat Sika mit Belineco einen Spezialhersteller von Polyurethan-Schaumsystemen übernommen und damit ihre Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von PU-Schäumen erweitert. In Senegal, Ägypten und Katar wurden die Produktionskapazitäten ausgebaut und neue Fabriken für Betonzusatzmittel und Mörtel eröffnet.

Die Region Americas erzielte ein starkes Umsatzwachstum von 11.4% (Vorjahr: 13.6%). In Nordamerika hat sich das Wachstum beschleunigt, dies trotz des anhaltenden Fachkräftemangels im Bausektor. Lateinamerika verzeichnete ein hohes Wachstum und in Brasilien, Kolumbien und Peru entwickelten sich die Geschäftsaktivitäten überdurchschnittlich gut. In Mexiko waren die Auswirkungen des Regierungswechsels bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten spürbar.

Mit der King Packaged Materials Company konnte in Kanada im Berichtszeitraum ein Marktleader bei den Betonreparatursystemen übernommen werden.

Das Wachstum in der Region Asien/Pazifik belief sich auf 15.6% (Vorjahr: 5.0%). Die höchsten Zuwachsraten wurden in Indien und China erzielt. Um die wirtschaftlichen Einflüsse des Zollhandelskonflikts mit den USA abzuschwächen, investierte die chinesische Regierung vermehrt in Infrastrukturprojekte.

Das Segment Global Business erzielte 4.9% Wachstum (Vorjahr: 28.5%). Sika hat im ersten Halbjahr im Bereich Automotive bei weltweit stark rückläufigen Produktionszahlen der Automobilhersteller Wachstum generiert. Die Megatrends im modernen Automobilbau, die von Elektromobilität und Leichtbauweise dominiert werden, eröffnen dank neuer, leichterer Plattformen und Multi-Material-Design Wachstumspotenziale für Sika.

AUSBLICK: UMSATZ VON ÜBER CHF 8 MILLIARDEN UND ZWEISTELLIGES EBIT-WACHSTUM FÜR 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Sika eine Umsatzsteigerung auf über CHF 8 Milliarden sowie ein zweistelliges EBIT-Wachstum. Die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie wird im Jahr 2019 mit der Eröffnung von sieben bis neun neuen Fabriken und der Schaffung weiterer Wachstumsplattformen in Form von Firmenübernahmen fortgesetzt. Die Details der neuen Strategie 2023 werden beim Sika Capital Markets Day am 3. Oktober 2019 vorgestellt.

KENNZAHLEN HALBJAHR 2019

in Mio. CHF 1. 1.2018 -30.6.2018 1. 1.2019 -30.6.2019 Veränderung in % Nettoerlös 3'470.1 3'732.4 7.6 Bruttoergebnis 1'861.2 2'008.9 7.9 Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 544.8 623.8 14.5 Betriebsgewinn (EBIT) 444.6 481.7 8.3 Gewinn nach Steuern 318.2 330.7 3.9 Unverwässerter Gewinn je Aktie (in CHF) 2.12 2.31 9.0 Verwässerter Gewinn je Aktie (in CHF)1 2.11 2.11 0.0 Operativer freier Geldfluss 11.5 179.7 Bilanzsumme2 6'382.0 10'139.1 Konsolidiertes Eigenkapital2 1'675.2.3 2'835.4 Eigenkapitalquote in % 2,3 26.2 28.0 Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE)

in % 4 17.0 26.2 1 Verwässerungseffekt aufgrund der ausgegebenen Wandelanleihen.

2 Per 31. Dezember 2018 beziehungsweise 30. Juni 2019. 3 Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme. 4 Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristiges Fremdkapital (ohne Bankschulden und Obligationenanleihe). Dies beinhaltet das eingesetzte Kapital der Erstkonsolidierung von Parex.





NETTOERLÖS DER REGIONEN

in Mio. CHF 1.1.2018 -30.6.2018 1.1.2019 -30.6.2019 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) In CHF



In Lokal- währungen Währungs-

effekt Akquisitions-

effekt Nach Regionen EMEA 1'558.1 1'617.0 3.8 7.7 -3.9 4.2 Americas 889.2 995.7 12.0 11.4 0.6 7.1 Asien/Pazifik 559.1 641.8 14.8 15.6 -0.8 12.9 Global Business 463.7 477.9 3.1 4.9 -1.8 5.2

Nettoerlös 3'470.1 3'732.4 7.6 9.6 -2.0



6.5 Produkte für die Bauwirtschaft 2'651.2 2'888.9 9.0 10.9 -1.9



7.6 Produkte für die industrielle Fertigung 818.9 843.5 3.0 5.3 -2.3



3.0

