Die Leitzinsverkündung der EZB und zahlreiche Unternehmensbilanzen bewegen am Donnerstag die Märkte. Dazu zählen auch die Ergebnisse von Volkswagen und BASF.

Die Märkte im Bann der Zahlen: An Handelsimpulsen mangelt es dem Dax am Donnerstag sicherlich nicht. In Deutschland, aber auch europaweit und in den USA legen etliche Großunternehmen Quartals- oder Halbjahresbilanzen vor. Im Fokus hierzulange stehen vor allem die Dax-Größen Volkswagen und BASF.

Am Mittwoch hatten die Märkte in Frankfurt mit einem Plus von 0,26 Prozent geschlossen. Vorbörslich notiert der Dax laut außerbörslichen Handelsplattformen ebenfalls leicht im Plus.

Neben einer ganzen Reihe von Unternehmensdaten dürften auch Konjunkturimpulse für Bewegung sorgen. Die EZB wird am Mittag zwar wahrscheinlich verkünden, den Euro-Leitzins unverändert auf null zu belassen. Beobachter erwarten aber eine Verschärfung des Strafzins. Lesen Sie dazu unsere Analyse: Die Notenbanken öffnen wieder die Geldschleusen. Die Frage ist nur, wann und wie sehr. Ist dieser Kurswechsel wirklich berechtigt?

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Auf den Standardwerten lasteten die Bilanzen von Boeing und Caterpillar. Bei dem Airbus-Rivalen hat das weltweite Startverbot für die 737 MAX nach zwei Abstürzen mit mehreren Hundert Toten zu einem Milliardenverlust geführt. Dem Baumaschinen-Hersteller setzte ein überraschender Gewinnrückgang zu.

Boeing-Papiere gaben gut drei, Caterpillar-Aktien mehr als vier Prozent nach. Optimistische Äußerungen von Texas Instruments zur Chip-Nachfrage halfen dagegen Halbleiter-Produzenten und damit der Technologiebörse Nasdaq auf die Sprünge. Texas Instruments legten 7,4 Prozent zu.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 27.269 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg dagegen um 0,5 Prozent auf 3019 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,9 Prozent auf 8321 Punkte zu. In Frankfurt ging der Dax 0,3 Prozent fester bei 12.523 Zählern aus dem Handel.

2 - Handel in Asien

Der japanische Aktienmarkt ist am Donnerstag nach den positiven Vorgaben von der Wall Street mit Kursgewinnen gestartet. Der Leitindex Nikkei gewann 0,4 Prozent auf 21.797 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,2 Prozent auf 1578 Zähler zu. In der Gunst der Anleger ganz oben standen die Papiere des Halbleiter-Ausrüsters Advantest, die um 18 Prozent zulegten. Der Umsatz des Unternehmen war im zweiten Quartal nicht so stark zurückgegangen wie von Börsianern befürchtet.

3 - Quartalszahlen aus der Pharmabranche

Die Daten von Roche, Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb (BMS) und Celgene dürften Hinweise liefern, ob sich die relativ starke Performance der Branche fortsetzt, nachdem bereits Novartis und Johnson & Johnson mit relativ soliden operativen Wachstumsraten im ersten Halbjahr aufwarteten. Bei Roche dürften Investoren vor allem darauf schauen, ob es der Konzern schafft, mit seinen Neuentwicklungen ...

