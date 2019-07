Der AWS Premier Consulting Partner AllCloud hilft seit drei Jahren Startups und großen Unternehmen in ganz Deutschland dabei, ihre Unternehmen mit Cloud-Services zu transformieren

BERLIN, July 25, 2019, ein AWS Premier Consulting Partner, hat seine Verkaufstätigkeit und seine technische Serviceabwicklung in Berlin erweitert. Die Expansion führt AllClouds Dynamik in Deutschland und Europa fort, wo das Unternehmen schnelles Wachstum verzeichnen konnte. Dr. Robert Klimke, der seit mehr als einem Jahrzehnt Unternehmens-Cloud-Vertriebsorganisationen leitet, ist AllClouds Germany Country Manager. Zu den deutschen und europäischen Kunden von AllCloud gehören Amdocs, Auto1, AxelSpringer, BMC, CanDo, Fraugster und Hotellistat.



AWS wächst in Deutschland in etlichen Branchen rapide, denn Unternehmen aller Größen erneuern und transformieren ihre Organisationen um Cloud-Services. Besonders in Berlin fährt eine große Anzahl von Startups Cloud-Technologien ein und ist entweder im Begriff, erstmals Cloud-Services einzusetzen, oder dazu überzugehen, Cloud-nativ zu werden. Darüber hinaus migrieren der Mittelstand und Unternehmensorganisationen in großer Anzahl zur Cloud. Eine starke Wirtschaft in Kombination mit aufstrebenden Tech-Zentren und einem rapide anwachsenden Talent-Pool hat Deutschland zu einem der prominentesten Märkte außerhalb der USA gemacht.

AllCloud ist einer der am schnellsten wachsenden AWS-Partner in Deutschland. AllCloud, das seit drei Jahren in Deutschland tätig ist, bietet eine Mischung aus AWS-Expertise, umfassendem Wissen über neueste Cloud-Technologien und eine einzigartige Methodologie, die es dem Unternehmen erlaubt, während des gesamten Kundenengagements beweglich zu bleiben. Diese Kombination bietet den Kunden schnelle Migrationen, während diese immer noch in der Lage sind, sich rasch zu ändern und auf immer größere Visionen von fortlaufender Innovation hinzuarbeiten und wahrlich cloud-nativ werden zu können.

"Wir sind bereits seit geraumer Zeit in Berlin tätig, aber unser Wachstum im letzten Jahr in Verbindung mit der immer höher werdenden Nachfrage nach Cloud-Services in ganz Deutschland hat uns die Entscheidung leicht gemacht, in Berlin eine eigenständige Niederlassung zu eröffnen", sagte Eran Gil, CEO von AllCloud. "Wir haben in Berlin ein starkes Team vor Ort, das Startups und gr?ßere Unternehmen bedienen kann, die sich gerade der Cloud zuwenden und eine erweiterte Sicherheitsunterstützung, Workload-Migrationen oder einen Komplett-Service benötigen. Wir arbeiten eng mit AWS-Vertretern in der Region zusammen und zielen darauf ab, rasch Top-Talente einzustellen, da wir in den nächsten Jahren weiteres Wachstum erwarten."

Die neue Niederlassung in Berlin befindet sich in der Rosenstraße 2, 10178 Berlin.

Über AllCloud

AllCloud ist ein globales professionelles Dienstleistungsunternehmen mit den nötigen Werkzeugen für die Cloud-Aktivierung und Transformation. Durch eine einzigartige Kombination von Expertise und Beweglichkeit beschleunigt AllCloud Cloud-Innovation und hilft Unternehmen dabei, den Wert, den sie aus der Cloud-Technologie gewinnen, voll auszuschöpfen. Als AWS Premier Consulting Partner und Salesforce Platinum Partner hilft AllCloud Kunden dabei, ihr Front Office und Back Office durch den Aufbau eines neuen Betriebsmodells zu vernetzen, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile von sowohl Salesforce als auch AWS zu nutzen. AllCloud wird von einem robusten Ökosystem von Technologie-Partnern, erwiesenen Methodologien und gut dokumentierten bewährten Praktiken unterstützt. Dadurch befähigt es Kunden, betriebliche Exzellenz in der Cloud zu erzielen - in einer sicheren Umgebung und auf jedem Meilenstein des Weges hin zur Cloud.

Mit über elf Jahren Erfahrung und einem Portfolio von tausenden erfolgreichen Cloud-Bereitstellungen dient AllCloud Kunden auf der ganzen Welt. AllCloud hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika.