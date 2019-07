Das weltgrößte Netzwerk hat inzwischen 2,41 Mrd. User. Trotz der Milliardenstrafen weist Facebook gestern locker 2,6 Mrd. $ Gewinn im Quartal aus udn wird mit Sicherheit für das ganze Jahr so an die 11 bis 11,5 Mrd. $ Gewinn machen. Weitere Strafen wird es geben aber für Facebook ist dies verkraftbar. Schwer zu sagen, ob man in Facebook investieren muss, aber es ist ein Symbol wie die neue Zeit der Kommunikation.



