Mikron steigert Umsatz und EBIT

Biel, 25. Juli 2019, 7.00 Uhr -Die Mikron Gruppe konnte den hohen Auftragsbestand zu Jahresbeginn im ersten Semester 2019 insgesamt gut nutzen. Sie steigerte den Umsatz im Vorjahresvergleich um 14 % auf CHF 176,4 Mio. und den EBIT um 25 % auf CHF 7,5 Mio. Besonders erfreulich war die Entwicklung im Geschäftssegment Automation. Das Geschäftssegment Machining Solutions bekam den Nachfragerückgang aus der Automobilindustrie zu spüren.

Mit CHF 163,9 Mio. liegt der Bestellungseingang der Mikron Gruppe für das erste Halbjahr 2019 erwartungsgemäss hinter dem entsprechenden rekordhohen Wert des ersten Semesters 2018 (CHF 187,8 Mio.) zurück. Dabei war die Nachfrage aus der Pharma- und Medizintechnikindustrie stabiler als diejenige aus der Automobilindustrie. Der Auftragsbestand liegt bei CHF 183,3 Mio. (30. Juni 2018: CHF 186,6 Mio., - 2 %), den Umsatz steigerte die Mikron Gruppe auf CHF 176,8 Mio. (erstes Halbjahr 2018: CHF 155,3 Mio., + 14 %). Diese Verbesserung erfolgte dank dem Geschäftssegment Automation, das erwartungsgemäss vom hohen Arbeitsvorrat profitieren konnte.

Mit einem Umsatzanteil von 57 % blieb Europa (inklusive der Schweiz) im ersten Semester 2019 der wichtigste Absatzmarkt der Mikron Gruppe. Hier ging der Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um 3 % zurück. Der Umsatz in den USA wuchs im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um 47 %, derjenige Asiens stieg um 26 %.

Insgesamt erzielte die Mikron Gruppe im ersten Halbjahr 2019 einen EBIT von CHF 7,5 Mio. (erstes Halbjahr 2018: CHF 6,0 Mio., + 25 %). Das Geschäftssegment Automation verbesserte seinen EBIT von CHF 2,5 Mio. im ersten Semester 2018 auf CHF 6,4 Mio. im ersten Semester 2019, der EBIT des Geschäftssegments Machining Solutions liegt mit CHF 1,7 Mio. hinter dem entsprechenden Vorjahreswert zurück (erstes Halbjahr 2018: CHF 2,7 Mio.).

Das Unternehmensergebnis beläuft sich für das erste Halbjahr 2019 auf CHF 4,7 Mio. (erstes Semester 2018: CHF 3,8 Mio., + 24 %).

Im Geschäftssegment Automation erfreuten sich die hochproduktiven Automatisierungssysteme auch im ersten Semester 2019 einer guten Nachfrage - insbesondere aus der Pharma- und Medizintechnikindustrie. Im Bereich Konsumgüter konnte Mikron Automation ebenfalls zulegen, während der Bestellungseingang aus der Automobilindustrie klar hinter dem entsprechenden Vorjahreswert zurück blieb. Insgesamt erreichte Mikron Automation im ersten Halbjahr 2019 einen guten Bestellungseingang. Das Geschäftssegment wird damit auch in der zweiten Jahreshälfte ausgelastet sein.

Das Geschäftssegment Machining Solutions war im ersten Halbjahr 2019 mit den Verunsicherungen in der globalen Automobilindustrie und einem deutlichen Nachfragerückgang aus diesem Marktsegment konfrontiert. Aufgrund des relativ hohen Auftragsbestands zu Beginn des Jahres konnte das Geschäftssegment den Umsatz auf dem Niveau des ersten Semesters 2018 halten.

Die Division Mikron Machining wird im zweiten Halbjahr 2019 trotz erschwerter Marktbedingungen weiter intensiv daran arbeiten, die neuen Produktplattformen auf den Absatzmärkten zu etablieren. Für die Division Mikron Tool liegt der Fokus auf der Erschliessung neuer Märkte in der Pharma- und Medizintechnikindustrie. Beide Produktionsstandorte von Mikron Tool (Agno, Schweiz, und Rottweil, Deutschland) waren auch im ersten Halbjahr 2019 voll ausgelastet.

Ausblick

Eine Prognose für die zweite Jahreshälfte ist wegen der Unsicherheit in der Automobilindustrie und wegen genereller politischer Risiken schwierig. Mikron rechnet kurzfristig nicht mit einer Erholung der Nachfrage aus der Automobilindustrie. Bei den anderen Marktsegmenten geht Mikron von einer weiterhin stabilen Nachfrage aus. Insgesamt erwartet die Gruppe für das Gesamtjahr 2019 einen höheren Umsatz und einen EBIT auf Vorjahresniveau.

Schlüsselzahlen 1. Halbjahr 2019 der Mikron Gruppe

CHF Mio.* 1.1.-30.6.19 1.1.-30.6.18 +/- Bestellungen 163,9 187,8 -12,7% - Machining Solutions 75,2 85,4 -11,9% - Automation 88,8 102,5 -13,4% Umsatz 176,8 155,3 13,8% - Machining Solutions 83,6 84,0 -0,5% - Automation 94,1 71,5 31,6% EBIT 7,5 6,0 25,0% Unternehmensergebnis 4,7 3,8 23,7% Betrieblicher Cashflow -12,0 5,3 n.a. 30.6.19 30.6.18 +/- Auftragsbestand 183,3 186,6 -1,8% - Machining Solutions 60,8 72,5 -16,1% - Automation 122,3 114,0 7,3% Personalbestand (in Vollzeitstellen) 1465 1314 11,5% - Machining Solutions 704 658 7,0% - Automation 732 631 16,0% 30.6.19 31.12.18 +/- Bilanzsumme 282,5 289,5 -2,4% Eigenkapitalquote 58,6% 56,8% 1,8%

*ausser Personalbestand und Eigenkapitalquote

Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2019

Gleichzeitig mit dieser Medienmitteilung erscheint der Halbjahresabschluss als Halbjahresbericht 2019: www.mikron.com/reports (http://www.mikron.com/reports)

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1400 Mitarbeitende.

