Medienmitteilung

Emmi stärkt Dessert-Netzwerk in Italien

Emmi übernimmt die italienische Pasticceria Quadrifoglio srl

Luzern, 25. Juli 2019 - Italienische Dessertspezialitäten stellen ein wichtiges strategisches Standbein für die Entwicklung des Europa-Geschäftes der Emmi Gruppe dar. Mit der Akquisition der Firma Pasticceria Quadrifoglio srl erweitert und stärkt Emmi das bestehende Dessertnetzwerk in Italien mit einem weiteren kompetenten Player.

Das bestehende "Emmi Dessert Italia"-Netzwerk, bestehend aus den drei Produktionsstandorten im norditalienischen Gattico, Pero und Lasnigo, wird durch einen vierten Player ergänzt: Mit der Integration der Pasticceria Quadrifoglio srl, mit zwei Standorten in der Nähe von Modena, baut Emmi ihre Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten weiter aus.

Neue Impulse im Food-Service-Kanal

Die Pasticceria Quadrifoglio ist in ihrem Heimmarkt Italien sowohl im Lebensmitteldetailhandel als auch insbesondere im italienischen Food Service gut etabliert. Gerade im Bereich der Gastronomie verspricht sich Emmi durch die Übernahme neue Impulse für das Dessertnetzwerk. Die kreativen "Pasticcere" der Pasticceria Quadrifoglio entwickeln laufend neue Dessert- und Patisseriespezialitäten, die aus der Emilia Romagna den Weg in die italienische Gastronomie finden.

Auch im Lebensmitteldetailhandel geniesst die neue Tochtergesellschaft einen ausgezeichneten Ruf punkto Innovation und Produktqualität. Die Sorbissimo-Linie - ein erfrischendes Sorbet-Getränk, das sich vornehmlich in der italienischen Esskultur als Zwischengang oder als Dessert einer grossen Beliebtheit erfreut - sticht bezüglich Innovation hervor. Auch die übrigen Dessertspezialitäten, die in hochwertigen Glasverpackungen als Einzelportionen angeboten werden, sind wichtige Treiber des kontinuierlichen zweistelligen Wachstums des Unternehmens. Weiter ist die Pasticceria Quadrifoglio auch im Bereich italienischer Glace (Gelati) erfolgreich tätig.

Erfolgreiches Familienunternehmen

Die Firma Pasticceria Quadrifoglio srl wurde 1978 von Claudio Canali, seiner Gattin, seiner Schwester und seinem Schwager gegründet und bis heute erfolgreich geführt, zusammen mit Partner Franco Carzoli, der einige Jahre nach der Gründung dazustiess. Das Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2018 ein Nettoumsatz von rund EUR 19 Millionen.

Die Familie Canali bleibt weiter im operativen Geschäft federführend. Künftig will Emmi das Erfolgsmodell der Gründerfamilie und deren Team fortführen und ausbauen. Die Synergien mit den übrigen "Emmi Dessert Italia"-Tochtergesellschaften sollen sukzessive realisiert werden.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Pasticceria Quadrifoglio srl

Pasticceria Quadrifoglio srl ist ein norditalienischer Dessertunternehmen mit Hauptsitz in Piumazzo di Castelfranco Emilia und einem weiteren Produktionsstandort in Campogalliano bei Modena. Das 1978 gegründete Unternehmen positioniert sich mit traditionellen italienischen Patisseriedesserts, innovativen Spezialitäten wie Sorbettos sowie Glace im Detailhandel und insbesondere im Food Service. Die Pasticceria Quadrifoglio beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Nettoumsatz von rund EUR 19 Millionen.