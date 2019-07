Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hella nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Diesen zufolge habe der Autozulieferer im Geschäftsjahr 2018/19 die vom Unternehmen veröffentlichten Konsensschätzungen beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) knapp übertroffen, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Zielen für das neue Geschäftsjahr falle der erwartete Wachstumsrückgang aber deutlicher als erwartet aus./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 00:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0074 2019-07-25/07:41