The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB34X6 LB.HESS.THR.CARRARA07V/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CA9 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CG6 LBBW STUFENZINS 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CH4 LBBW STUFENZINS 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C98 LBBW STUFENZINS 19/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CJ0 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0LV9 LAND NRW MTN.LSA R.1484 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8247 LDSBK.SAAR IHS S.824 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2033245023 CIRSA FIN.IN 19/25 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2033386603 IUTECREDIT 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2034622048 EP INFRASTR. 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2034715305 KRED.F.WIED.19/26 MTN LS BD01 BON GBP N

CA 2L0 XFRA CA45174Y1007 IGNITE INTL BRANDS LTD. EQ00 EQU EUR N

CA GWI1 XFRA DE0003304101 GERRY WEBER INTERNAT.O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA OSRB XFRA DE000A2YPGG6 OSRAM LICHT AG NA Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA VWCE XFRA IE00BK5BQT80 VANG.FTSE A.W. DLA EQ00 EQU EUR Y

CA VNRA XFRA IE00BK5BQW10 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLA EQ01 EQU EUR Y

CA VWCG XFRA IE00BK5BQX27 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOA EQ01 EQU EUR Y

CA VERE XFRA IE00BK5BQY34 VANG.FTSE D.E.XUK ETF EOA EQ01 EQU EUR Y

CA 47C XFRA KYG2119Z1090 CHINA AOYUAN PR.GR.HD-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2J4 XFRA KYG4645B1014 HUITAO TECHNO.CO.DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 336P XFRA US4268971045 HEPION PHARMACEUT. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 7SE XFRA US86745K1043 SUNNOVA ENERGY INT.-,0001 EQ01 EQU EUR N