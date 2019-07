FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H41K XFRA DE000A2N5QJ3 HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.U, 0.074 EUR

CLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.053 EUR