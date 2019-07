FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA KYG2112H1065 CHINA AOYUAN GROUP HD-,01

CQT XFRA KYG2106H1048 DA YU FINANCI.HOL.HD-0,01

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

XFRA KYG212251006 CN.ADV.CON.MAT.GR.DL-,001

SPO XFRA AU000000SRI2 SIPA RESOURCES LTD.

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01

4T3A XFRA PR8967491088 TRIPLE-S MANAG.CORP.B DL1

XFRA US21234W4006 CONTRAVIR PHARMACEUT.