Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Valeo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autozulieferers bringe ein wenig Erleichterung in einer Zeit, in der sich die weltweite Fahrzeugproduktion verlangsamt, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe die Erwartungen leicht übertroffen, wichtiger als das seien aber der viel besser als üblich ausgefallene Free Cashflow und der bestätigte Ausblick./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 18:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-07-24/22:25

ISIN: FR0013176526