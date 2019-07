Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Viele Kennziffern seien vorab schon bekannt gewesen und so seien die Barmittelentwicklung und die Effizienzmaßnahmen des Managements die wichtigsten Themen gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Dividendenannahmen an, beließ seine Gewinnschätzungen für das Jahr 2020 aber weitgehend unverändert./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 20:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 20:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

