IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.: Bougainville Ventures Inc. berichtet über aktuelle Entwicklungen beim Standort in Oroville

VANCOUVER, British Columbia, 25. Juli 2019 -- BOUGAINVILLE VENTURES INC. (CSE: BOG) (FRA: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Washington State Liquor and Cannabis Board (das WSLCB) nach einer sehr gründlichen Prüfung dem Pächter endlich die Genehmigung für die Vorbereitung des Standortes in Oroville für die endgültige Inspektion erteilt hat.

Bis zur endgültigen Inspektion ist der Pächter verpflichtet, über aktuelle Entwicklungen zu berichten, die den Fortschritt des Ausbaus im Detail beschreiben und Nachweise dieser Fortschritte erbringen, bis der Standort für die endgültige Inspektion bereit ist. Der Nachweis des Fortschritts kann in Form von Kopien der Genehmigungsunterlagen, Fotos der Bauarbeiten und anderen Begleitunterlagen erfolgen, die den Fortschritt in der Anbauanlage in Oroville (Washington) bestätigen.

Eine Fläche von zunächst 10.000 Quadratfuß der Tier-3-Produktions- und Verarbeitungslizenz gemäß I-502 für 30.000 Quadratfuß ist bereits errichtet. Zusätzlich zu der 10.000 Quadratfuß großen Indoor-Anbaufläche plant der Pächter, 20.000 Quadratfuß im Freien zu bepflanzen. Der Pächter verfügt über eine Lizenz zum Anbau auf bis zu 30.000 Quadratfuß und die Anlage wird nach dem vollständigen Ausbau eine Kapazität von 1.500 bis 1.800 Pflanzen haben. Der Pächter hat beschlossen, für seine Indoor- und Outdoor-Anbausaison eine selbstblühende Cannabissorte anzupflanzen.

Über selbstblühenden Cannabis

Selbstblühende Cannabissorten zeichnen sich dadurch aus, dass sie automatisch blühen und nicht auf einen bestimmten Lichtzyklus angewiesen sind. Nach einer relativ kurzen Vegetationsphase von 2 bis 4 Wochen beginnen die Pflanzen selbst zu blühen. Nach der Pflanzung im Freien produzieren selbstblühende Pflanzen gleich Knospen, egal, wie viele Stunden Sonnenlicht sie bekommen. Das bedeutet, dass der Pächter sich nicht um den Betrieb eines Systems zum Lichtentzug oder zur Lichtergänzung kümmern muss, wenn er versucht, mehrere Ernten in einer Saison zu erzielen.

CEO Andy Jagpal sagte dazu:

Wir freuen sehr, dass unser Tier-3-Pächter endlich die finale Genehmigung für die endgültige Inspektion der Anlage in Oroville erhalten hat. Die Zusammenarbeit mit dem WSLCB war langwierig und hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir ursprünglich erwartet hatten. Obwohl wir gehofft hatten, die Genehmigung für die endgültige Inspektion früher zu erhalten, sind wir froh, dass sie nun endlich vorliegt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Pächter die Genehmigung für den Anbau erhalten wird, da der Standort seit dem 1. Juni 2019 für die Inspektion bereit ist.

Über den Marihuanamarkt in Washington gemäß I-502

Im November 2012 verabschiedete das Washington State Liquor and Cannabis Board (das WSLCB) die Initiative 502 (I-502) gemäß einer Abstimmung der Bevölkerung des Bundesstaates Washington. Durch I-502 erhielt das WSLCB die Ermächtigung zur Regulierung und Besteuerung von Marihuanaprodukten für den Freizeitkonsum durch Personen im Alter von mindestens 21 Jahren; damit wurde eine neue Industrie für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Marihuanaprodukten geschaffen, die vom Bundesstaat Washington reguliert werden. Laut eines kürzlich vom WSLCB in Auftrag gegebenen Berichts der RAND Corporation gibt es im Bundesstaat Washington bis zu 650.000 Freizeitanwender von Marihuana, was in etwa Jahresumsätzen von 1,25 bis 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter info@bougainville.com. Bitte beachten Sie, dass sich unsere gebührenfreie Rufnummer geändert hat; sie lautet nun 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48401

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48401&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA10139 81057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA1013981057

AXC0084 2019-07-25/08:02