Die britische Investmentbank HSBC hat Dürr nach Senkung der Margenziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 31 Euro gesenkt. Das Anlagethema Profitabilitätserholung beim Maschinenbauer sei nun deutlich angeschlagen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mehr Klarheit dürften erst neue mittelfristige Ziele im kommenden Jahr bringen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-25/08:05

ISIN: DE0005565204