Die britische Investmentbank HSBC hat Asos von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4500 auf 2430 Pence gesenkt. Langfristig bleibt der Analyst Paul Rossington zwar von der Wachstumsstory des Onlinehändlers überzeugt. Kurzfristig überwögen allerdings die Risiken, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-25/08:05

ISIN: GB0030927254