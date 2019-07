INTERSHOP Communications AG: Cloud-Geschäft nimmt im ersten Halbjahr 2019 weiter Fahrt auf DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis INTERSHOP Communications AG: Cloud-Geschäft nimmt im ersten Halbjahr 2019 weiter Fahrt auf 25.07.2019 / 08:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Cloud-Auftragseingang steigt um 79 %, Cloud-Umsatzwachstum von 18 % - Gesamtumsatz mit 15,2 Mio. Euro erwartungsgemäß noch unter Vorjahresniveau und EBIT mit -3,8 Mio. Euro noch negativ - Bekräftigung der Jahresziele mit Umsatzsteigerung von mehr als 10 % und leicht negativem operativen Ergebnis Jena, 25. Juli 2019 - Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat im zweiten Quartal das strategisch fokussierte Cloud-Geschäft kräftig ausgebaut. Insgesamt kam der Auftragseingang im Cloud-Segment in den ersten sechs Monaten auf 3,9 Mio. Euro, ein Plus von 79 % gegenüber der Vorjahresperiode. Die Fortschritte beim strategischen Umbau der Gesellschaft zeigen sich auch an der positiven Umsatzentwicklung. Nach einem verhaltenen Jahresstart wurden im zweiten Quartal 2019 mit 7,9 Mio. Euro Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau erzielt. Gegenüber dem ersten Quartal bedeutet dies einen Zuwachs um 8 %. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse im Konzern mit 15,2 Mio. Euro noch rund 5 % unter dem Wert der ersten sechs Monate des Vorjahres von 16,0 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) blieb bedingt durch die anhaltende Transformation vom Lizenzanbieter zum Anbieter von Cloud-Lösungen erwartungsgemäß negativ und lag in den ersten sechs Monaten bei -3,8 Mio. Euro (Vorjahr: -2,0 Mio. Euro). Dabei verringerte sich der Verlust im zweiten Quartal auf -1,6 Mio. Euro nach -2,1 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Mit Blick auf die weiterhin gültigen Jahresziele geht das Unternehmen im zweiten Halbjahr von einer weiteren Verbesserung der Ergebnissituation aus. Auf Segmentebene erhöhten sich die Cloud- und Subscription-Erlöse im Berichtszeitraum um 18 % auf 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro). Der Cloud-ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) erhöhte sich um 38 % auf 6,2 Mio. Euro per Ende Juni 2019 (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro). Die Lizenz- und Wartungserlöse sanken leicht um 4 % auf 5,0 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten 2019. Die Serviceerlöse stiegen gegenüber dem ersten Quartal 2019 um 26 % durch neue Cloud-Projekte und kompensierten das Auslaufen eines Großprojektes. In der Halbjahresbetrachtung lagen die Serviceerlöse mit 7,2 Mio. Euro noch 12 % unter dem Wert der ersten sechs Monaten des Vorjahres (8,3 Mio. Euro). Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der INTERSHOP Communications AG: "Unser Cloud-Geschäft hat im zweiten Quartal weiter an Fahrt gewonnen und wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2019 zu erreichen. Unser Optimismus speist sich zum einen aus steigenden, wiederkehrenden Cloud-Erlösen und einem wachsenden Cloud-Auftragseingang, zum anderen aus einer Trendumkehr im Servicebereich im zweiten Quartal. Mit Hilfe der zusätzlichen Mittel aus den durchgeführten Kapitalerhöhungen werden wir den weiteren Umbau der Gesellschaft zum führenden Anbieter für digitale B2B-Commerce-Plattformen im zweiten Halbjahr vorantreiben." Die Bruttomarge verringerte sich im Zuge der veränderten Umsatzstruktur um 8 Prozentpunkte auf 33 %. Die Cloud-Marge stieg von 34 % auf 35 %. Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 2 % auf 8,8 Mio. Euro. Dabei stiegen die Kosten im Bereich Marketing und Vertrieb um 5 % auf 4,6 Mio. Euro. Die Kosten für Forschung und Entwicklung erhöhten sich um 2 % auf 2,5 Mio. Euro. Die Verwaltungskosten sanken um 7 % auf 1,7 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich insgesamt auf -3,8 Mio. Euro (Vorjahr: -2,0 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) kam auf -2,4 Mio. Euro (Vorjahr: -1,0 Mio. Euro). Das Periodenergebnis nach Steuern betrug -3,9 Mio. Euro (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro). Die Vermögensbasis des Unternehmens verbesserte sich insbesondere aufgrund zweier Kapitalerhöhungen. Dabei stiegen die liquiden Mittel per Ende Juni 2019 auf 10,4 Mio. Euro und das Eigenkapital auf 18,5 Mio. Euro, ein Plus von 43 % bzw. 36 % gegenüber dem Jahresende 2018. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 60 % auf 69 %. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug -2,4 Mio. Euro nach -1,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Intershop-Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2019 weiterhin von einem Anstieg der Konzernumsätze um mehr als 10 % aus. Der Intershop-Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2019 weiterhin von einem Anstieg der Konzernumsätze um mehr als 10 % aus. Bei einer leichten Verbesserung von Bruttoergebnis und Bruttomarge wird ein noch leicht negatives operatives Ergebnis (EBIT) prognostiziert. Der Zwischenbericht für die ersten sechs Monate 2019 ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de 