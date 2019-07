Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 375 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel basiere auf der Bewertung bis 2020, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Mode- und Ledersparte habe der Luxusgüterkonzern ein ausgezeichnetes Wachstum ausgewiesen. Andererseits habe es deutlich mehr Margendruck gegeben./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-25/08:25

ISIN: FR0000121014