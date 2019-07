FRANKFURT (Dow Jones)--Bis zur Jahresmitte haben bereits mehr als 1.100 BASF-Mitarbeiter das Abfindungsangebot des Chemiekonzerns angenommen und einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet. BASF will bis Ende 2021 weltweit 6.000 Stellen abbauen, die Hälfte davon in Deutschland und viele am Stammsitz in Ludwigshafen.

Der Konzern will im Zuge eines Exzellenzprogramms die Verwaltung verschlanken, Prozesse und Abläufe vereinfachen und kundennäher werden. Insgesamt 15.000 Mitarbeiter arbeiteten bereits jetzt kundenspezifischer, erklärte BASF. Bis Oktober sollen es noch mehr werden.

Die Unternehmenszentrale rund um den Vorstand soll auf weniger als 1.000 Mitarbeiter verkleinert werden. Weitere 29.000 Mitarbeiter werden vier funktionsübergreifenden Mitarbeitern zugeordnet. BASF strebt mit den Strukturveränderungen und Stellenkürzungen Einsparungen von 300 Millionen Euro jährlich an.

