Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach den Prognosesenkungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nur einen Monat nach der Kommunikation neuer Mittelfristziele sei dies sehr frustrierend, schrieb Analyst Scott Bardo in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er geht davon aus, dass die Papiere des Diagnostikspezialisten dafür von den Anlegern erst einmal "auf die Strafbank gesetzt" werden. Allerdings gebe es am Aktienmarkt die besten Chancen, wenn in Wachstumsmärkten gut positionierte Unternehmen in kurzfristige Turbulenzen gerieten./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-07-25/08:43

ISIN: NL0012169213