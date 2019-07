Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der heutige Tag verspricht mal richtig spannend zu werden. Am Nachmittag äußert sich die EZB zu ihrer Geldpolitik. Darüber hinaus gibt es in den USA und in Deutschland eine ganze Reihe wichtiger Quartalszahlen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Facebook, Tesla, Paypal, BASF, VW und Metro. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.