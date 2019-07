FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen sind die DAX-Futures am Donnerstag in den Handel gestartet. Der September-Kontrakt steigt gegen 08:20 Uhr 18 Punkte auf 12.578. In den Handel gegangen war er mit 12.559,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.583,5 und das Tagestief bei 12.553 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.502 Kontrakte.

Alle Augen richten sich auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am frühen Nachmittag. Im Konsens wird zwar erwartet, dass die EZB die Zinspolitik unverändert belässt, die Erwartungen der Analysten gehen allerdings weit auseinander. Charttechnisch steht im DAX-Future der Test des Jahreshochs bei 12.650 im Blick.

July 25, 2019 02:29 ET (06:29 GMT)

