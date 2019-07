Der Tag wird durch zahlreiche Konzernergebnisse, die Leitzinsentscheidung der EZB und den Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts geprägt.

Am heutigen Donnerstag dürften zahlreiche Unternehmensbilanzen die Märkte bewegen. In Deutschland sind auch zwei Dax-Größen dabei: Volkswagen und BASF. Außerdem verkündet die EZB den Leitzinsentscheid. Zu Handelsbeginn notiert der deutsche Leitindex 0,42 Prozent im Plus, bei 12.576 Punkten.

Der Dax lag zum Handelsschluss am Vortag 0,26 Prozent im Plus bei 12.522 Punkten. Das Tageshoch lag bei 12.550 Zählern und damit nur noch 106 Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch.

Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die EZB haben bereits seit Anfang der Woche das Geschehen an der Börse bestimmt. Ökonomen erwarten, dass der Satz für die Einlagen der Banken von minus 0,4 Prozent auf minus 0,5 Prozent sinkt. Möglicherweise vollzieht die EZB den Schritt gleich oder kündigt ihn zumindest an.

Sollte die EZB hingegen enttäuschen und die Zinsen gar nicht oder weniger als erwartet senken, hat das erhebliches Enttäuschungspotenzial an der Börse.

Auch am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am frühen Nachmittag ansteht. Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 1,1135 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Die Fed beschließt mögliche Änderungen an ihrem Kurs am Mittwoch nächster Woche. Experten gehen von einer Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt aus. Derzeit liegt der Leitzins in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

Außerdem spannend: Das Münchener Ifo-Institut veröffentlicht am heutigen Donnerstag den Geschäftsklimaindex für Juli. In den zurückliegenden Monaten war das Stimmungsbarometer kontinuierlich gefallen und erreichte im Juni den niedrigsten Wert seit November 2014. Offenbar blicken die Unternehmen zunehmend pessimistisch in die Zukunft. Insbesondere ...

