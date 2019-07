Am 30. Juli wird die Deutsche Lufthansa (WKN: 823212) ihre Zahlen für das erste Halbjahr vorstellen. Dem Aktienkurs zufolge ist dabei nichts Gutes zu erwarten. Die umsatzmäßig nur wenig größere Delta Airlines (WKN: A0MQV8) aus den USA ist derzeit gleich fünfmal so viel wert - irgendwie überraschend, oder? Warum das so ist und was daraus für Anleger folgt, ist eine Frage, der ich nachgegangen bin. Hier sind meine Erkenntnisse. Lufthansa und Delta Airlines im Vergleich Das SkyTeam-Mitglied Delta ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...