Während EURUSD seinen Support sucht, schwächelt USDCHF erneut an seiner Abwärtstrendlinie. Ebenfalls einen schwachen Eindruck hinterlässt der Tageschart des Schweizer Aktienindex SMI20. EURUSD prallt an Unterstützung ab Der am Freitag vergangener Woche im Widerstand um 1,12750 USD gestartete Abwärtsschub traf gestern knapp über der Unterst ...

