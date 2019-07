Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. An den Zahlen des Elektroautoherstellers gebe es nicht allzu viel Gutes, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Absatz gehe zulasten der Margen und der Verlust sei größer als erwartet ausgefallen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 00:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-07-25/09:48

ISIN: US88160R1014