Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht davon aus, dass die türkische Zentralbank heute ihre Leitzinsen senken wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Ausgabe von "markt:kompass".Spielraum dafür würden der insgesamt geringere Preisdruck und der Lira-Kurs geben. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden davon ausgehen, dass die Währungshüter den Schlüsselsatz von 24,0% auf 23,0% herabsetzen würden. Im Marktkonsens werde hingegen eine umfangreichere Rücknahme auf 21,0% erwartet. Türkische Staatsanleihen dürften im aktuellen Umfeld für Anleger an Attraktivität gewinnen. (25.07.2019/alc/a/a) ...

