Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Infolge schwächerer Einkaufsmanagerindices in Deutschland und Frankreich markierte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern ein neues Kontrakthoch bei 174,51, so Patrick Boldt von der Helaba.Das Renditeniveau zehnjähriger Bundeswertpapiere sei auf -0,39% gefallen. Kurzzeitige Rücksetzer sollten jedoch nicht ausgeschlossen werden, falls die EZB heute von einer Zinssenkung absehe. Davon würden die Analysten der Helaba ausgehen und mit einer Anpassung der Forward Guidance und einer Senkung des Einlagenzinses im September rechnen. Die technische Lage des Futures sei als freundlich zu beurteilen. Mit den Gewinnen der letzten Tage würden die Indikatoren gen Norden drehen und ein Aufwärtstrend habe sich etablieren können. Dieser habe seinen Ursprung am 12. Juli und verlaufe heute bei 173,42. Darunter lägen weitere Unterstützungen bei 173,56, im Bereich 173,27/29 und bei 173,02. Die Trading-Range liege bei 173,56 bis 175,00. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...