Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Über die fundamentalen und monetären Gründe, die für eine Anlage in Gold sprechen, ist an dieser Stelle schon oft und ausgiebig genug geschrieben worden: versteckte Inflation durch ständige Veränderungen der statistischen Berechnungsmethoden, Misstrauen gegenüber neuen Währungsturbulenzen, geopolitische Unsicherheiten, gedämpfte BIP-Wachstumsaussichten durch Handelssanktionen, ultra-expansive Geldpolitik der Zentralbanken, ZIRP und NIRP, Überschuldung aller Sektoren usw., so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...