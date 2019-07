Die MSCI Inc. erhob auch 2019 die MSCI/IPD-Benchmark für Österreich. Der österreichische Immobilienindex 2018 ergab dabei einen Total Return von 7,1 % über alle Portfolios - die S Immo konnte mit einem Portfolioreturn von 15,4 % den Wert des Branchendurchschnitts erneut mehr als verdoppeln und landet zum wiederholten Mal auf dem 1. Platz. Der MSCI/IPD Global Property Index misst die Performance von über 55.000 Immobilien in 25 Industrieländern und schafft so eine Vergleichbarkeit verschiedener Portfolios. Die S Immo beteiligt sich mit ihrem Österreich-Portfolio seit vielen Jahren an der Erhebung. S Immo-Vorstand Friedrich Wachernig: "Die erneute Outperformance unseres Portfolios bestätigt einmal mehr den Erfolg unserer täglichen ...

