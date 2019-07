Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Ford nach Zahlen von 11,00 auf 10,50 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das zweite Quartal des Autokonzerns sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend sei der Ausblick, der deutlich Veränderungen bei den Schätzungen für das zweite Halbjahr nach sich ziehen dürfte./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 00:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 00:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-07-25/10:27

ISIN: US3453708600