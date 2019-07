Die Investmentbank Oddo BHF rät den Aktionären des Handelskonzerns Metro - im Gegensatz zu Vorstand und Aufsichtsrat - zur Annahme des Übernahmeangebots von Daniel Kretinsky. Die vom tschechischen Milliardär gebotenen 16 Euro je Aktie seien ein fairer Preis, schrieb Analyst Laurence Hoffmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einem Scheitern der Transaktion drohe dem Papier ein Kursrückschlag. Hoffmann hob sein Kursziel von 13,00 auf 14,50 Euro an und berücksichtigt damit den erwarteten Erlös aus dem Verkauf der Real-Supermärkte. Die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2018/19 sieht er knapp über den Erwartungen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 16:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 06:34 / MESZ

ISIN DE000BFB0019

AXC0137 2019-07-25/10:30