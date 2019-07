Die Aussicht auf Zinssenkungen der Notenbanken haben den DAX in den letzten Tagen stark ansteigen lassen. Am Morgen notierte der deutsche Leitindex bereits bei knapp 12.600. Vor der EZB-Entscheidung am Nachmittag werden aber manche Anleger noch Gewinne mitnehmen. Wird Draghi heute schon die Zinsen senken oder erst im September?Die meisten Analysten rechnen nicht mit einer Zinssenkung an diesem Donnerstag. EZB-Chef Mario Draghi könnte aber heute schon die Weichen dafür stellen und die Märkte darauf ...

