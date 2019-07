Die Dividendensaison bei den deutschen Blue Chips ist schon seit mehreren Wochen beendet, genauso bei den russischen Dividendenperlen wie etwa Gazprom oder Rosneft. Nun richten sich die Blicke vieler Kleinanleger wieder auf die europäischen Energieriesen Shell, Total und BP, deren Stichtage nun bevorstehen.So müssen sich Anleger, die noch in den Genuss der Quartalsdividende bei BP kommen wollen, spätestens am 7. August die Anteile des britischen Konzerns in ihr Depot gelegt haben. Am 8. August erfolgt ...

