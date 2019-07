TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorgaben aus den USA und gute Geschäftszahlen heimischer Unternehmen haben die Börsen in Ostasien und Australien auch am Donnerstag noch etwas nach oben getragen. Händler berichteten allerdings von dünnen Umsätzen kurz vor dem EZB-Zinsentscheid im späteren Tagesverlauf, wenn die asiatischen Börsen schon geschlossen sind. In der kommenden Woche stehen Zinssitzungen der US-Notenbank und der Bank of Japan auf der Agenda. Auch dies ließ die Anleger zurückhaltend agieren.

In den USA hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite am Mittwoch Rekordstände erreicht, obwohl Zahlenausweise von US-Unternehmen und Konjunkturdaten nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Auch die Ankündigung der US-Regierung, die Marktmacht führender Internetkonzerne zu untersuchen, vermochte den Anstieg der Kurse nicht zu verhindern. Der Dow-Jones-Index wurde indessen von enttäuschenden Zahlen des Indexschwergewichts Boeing und des Baumaschinenherstellers Caterpillar gebremst.

An der Tokioter Börse stieg der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent auf 21.757 Punkte. In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,5 Prozent nach oben, der Hang-Seng-Index rückte in Hongkong im späten Handel um 0,2 Prozent vor. Der Aktienmarkt in Sydney verzeichnete ein Plus von 0,6 Prozent, gestützt von den Schwergewichteten der vier größten Banken des Landes. Deren Aktien gewannen zwischen 0,8 und 1,7 Prozent.

Die Börse im südkoreanischen Seoul gab indessen anfängliche Gewinne ab und schloss 0,4 Prozent im Minus, nachdem Nordkorea am Donnerstag neue Raketentests vorgenommen hatte. Nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte wurden zwei Kurzstreckenraketen über dem Meer abgefeuert.

Zahlen und Ausblicke stimmen optimistisch für Halbleitersektor

Unter den Einzelwerten legten Softbank in Tokio um 1,8 Prozent zu. Nach einem Medienbericht investiert das japanische Internetunternehmen 40 Milliarden US-Dollar in einen neuen Technologiefonds. Der Kurs des Herstellers von Elektromotoren Nidec stieg um 4,6 Prozent. Das Unternehmen hat am Mittwoch nach Börsenschluss von einer starken Nachfrage berichtet und seinen Ausblick trotz eines Gewinnrückgangs bekräftigt.

Gute Geschäftszahlen verhalfen dem Halbleiter-Silizium-Zulieferer Shin-Etsu Chemical zu einem Plus von 7,2 Prozent. Auch der Halbleiterausrüster Advantest hat mit seinen Quartalszahlen überzeugt; der Kurs der Aktie springt um gut 20 Prozent nach oben.

In Seoul gewannen Samsung 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat angekündigt, sein faltbares Galaxy-Smartphone nach einigen Startschwierigkeiten nun im Herbst auf den Markt zu bringen. Die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix verbesserte sich um 2,1 Prozent, obwohl der Gewinn im zweiten Quartal überraschend stark eingebrochen war. Der Umsatz wiederum lag im Rahmen der Erwartungen. Allerdings rechnet das Unternehmen mit einer steigenden Nachfrage im zweiten Quartal.

Der Rückgang der Eisenerzpreise belastete in Australien die Aktien von Fortescue und Rio Tinto, die um 5,5 und 4,2 Prozent fielen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.818,00 +0,61% +20,75% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.756,55 +0,22% +8,70% 08:00 Kospi (Seoul) 2.074,48 -0,38% +1,64% 08:00 Schanghai-Comp. 2.937,36 +0,48% +17,78% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.590,19 +0,23% +10,43% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.941,41 +0,05% +12,48% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.385,07 +0,49% +9,77% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.654,38 +0,12% -2,26% 11:00 BSE (Mumbai) 37.884,91 +0,10% +4,50% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:12 % YTD EUR/USD 1,1128 -0,1% 1,1142 1,1138 -2,9% EUR/JPY 120,24 -0,2% 120,51 120,33 -4,4% EUR/GBP 0,8921 -0,1% 0,8926 0,8942 -0,9% GBP/USD 1,2475 -0,1% 1,2483 1,2458 -2,1% USD/JPY 108,05 -0,1% 108,15 108,04 -1,5% USD/KRW 1181,22 +0,2% 1178,39 1177,58 +6,0% USD/CNY 6,8741 +0,0% 6,8725 6,8788 -0,1% USD/CNH 6,8751 -0,0% 6,8760 6,8820 +0,1% USD/HKD 7,8145 +0,0% 7,8144 7,8136 -0,2% AUD/USD 0,6967 -0,1% 0,6976 0,6979 -1,1% NZD/USD 0,6694 -0,1% 0,6699 0,6699 -0,3% Bitcoin BTC/USD 10.075,25 +3,1% 9.774,00 9.707,09 +170,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,25 55,88 +0,7% 0,37 +17,6% Brent/ICE 63,52 63,18 +0,5% 0,34 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.425,91 1.426,30 -0,0% -0,39 +11,2% Silber (Spot) 16,54 16,60 -0,3% -0,06 +6,8% Platin (Spot) 882,00 878,00 +0,5% +4,00 +10,7% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,2% +0,01 +2,8% ===

