EMX Royalty ist ein erfolgreiches Rohstoff-Unternehmen, dessen Geschäftsphilosophie auf drei Beinen steht: Lizenzvereinbarungen, strategische Investments und Explorationsgebiete. Deutlich werden die Erfolge an der Leeville-Konzession in Nevada.

Regelmäßige Einnahmen unterstützen Wachstum

EMX Royalty (1,75 CAD | 1,19 Euro; CA26873J1075), stark diversifiziert mit weltweit über 90 Projekten, besitzt Konzessionen und Royalties an einem Teil von Newmont Goldcorps Untertageminen in Nevada (jetzt Nevada Gold Mines). Denn die Operationen Leeville und Turf von Newmont gehören dazu und bescheren EMX regelmäßige, nicht unerhebliche Einnahmen.

Leeville und Turf - ein großer Wurf für EMX

Leeville befindet sich im produktiven Northern Carlin-Trend in Nevada und die Konzessionen von EMX decken Teile von Newmonts Leeville-Gebiet, von Turf und noch anderen unterirdischen Goldminen ab. Heute gehören die Projekte zum neuen Joint Ventures zwischen Newmont Goldcorp und Barrick Gold, genannt Nevada Gold Mines. Seit dem Beginn der zugrundeliegenden Vereinbarung im Jahr 2012 kommt EMX in den Genuss einer Lizenzgebühr in Höhe von 1 Prozent der Brutto-Schmelzrendite. Und dies beschert EMX lukrativen regelmäßige Einnahmen: Vom Kauf der Leeville-Royalties bis Ende 2018 sind über 12,8 Mio US-Dollar in die Kasse von EMX geflossen.

Erfolge von Newmont werden zu Erfolgen von EMX

Rund 330 Mio US-Dollar wurden in die Entwicklung Leevilles gesteckt, wobei für EMX keine Kosten angefallen sind, aber die Lizenzgebühr von EMX deutlich aufgewertet wurde. Mit der Inbetriebnahme des Turf ...

