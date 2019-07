Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Telekomkonzerns Orange SA nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Mit dem Wachstum im Heimatmarkt hätten die Franzosen die Schwäche in Spanien kompensiert, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Somit verzeichne Orange weiterhin ein zuversichtlich stimmendes, moderates Wachstum./ajx/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

