HolidayCheck Group AG: Vertragsverlängerung mit Markus Scheuermann

München, 25. Juli 2019 - Der Aufsichtsrat der HolidayCheck Group AG hat Chief Financial Officer (CFO) Markus Scheuermann als Mitglied des Vorstands wiederbestellt und beschlossen, seinen Vorstandsvertrag zu verlängern. Die Wiederbestellung von Herrn Markus Scheuermann und die Verlängerung seines bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vorstandsvertrags erfolgen um 3,5 Jahre bis zum 31. Dezember 2023. Markus Scheuermann ist seit Mai 2017 Mitglied des Vorstands der HolidayCheck Group AG. Der Aufsichtsrat freut sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Scheuermann.

Über die HolidayCheck Group AG:
Die HolidayCheck Group AG (ISIN DE0005495329), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 450 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die HC Touristik GmbH (Betreiberin des Reiseveranstalters HolidayCheck Reisen), die Driveboo AG (Betreiberin des Mietwagenportals MietwagenCheck) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.