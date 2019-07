Truffle Capital enthüllt die Ergebnisse seines 14. Truffle 100 Rankings. Hierbei handelt es sich um ein Barometer, dem die Softwareunternehmen meistens vertrauen und folgen, und um die verlässlichste Beobachtungsstelle für Software-Trends.

Gemeinsam durchgeführt mit Teknowlogy, zeichnet die Studie das Bild einer Reihe gesunder französischer Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten, um vertrauensvoll in die Zukunft blicken zu können.

Vertrauen in die Zukunft gerechtfertigt, da die Softwareunternehmen kontinuierlich in großem Umfang in den Bereich Forschung und Entwicklung investieren und im Vertrauen auf künftiges Wachstum zusätzliche Forscher anwerben.

Vertrauen in das Potenzial des französischen Ökosystems, wobei 75% der befragten Manager nicht erwarten, dass ihr Unternehmen verlagert wird (verglichen mit 70% im Vorjahr).

Vertrauen in ihre Fähigkeit, Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Wachstumspläne zu finden. Die zahlreichen Dekotierungen zeigen, dass Softwareunternehmen die erforderlichen Investitionsmittel in anderen Finanzierungsnischen finden, in denen die Verfahren besser den Bewertungen und spezifischen Funktionen ihres Geschäftsbetriebs Rechnung tragen.

Während der Wachstumszuwachs lediglich 3% betrug und den Umsatz auf 9,3 Mrd. mit Investitionen im Jahresverlauf in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. im Bereich Forschung und Entwicklung anwachsen ließ, stiegen die Gewinne lediglich um 4,6 %. Diese Zahlen zeigen, dass die lange Geschichte nahezu ununterbrochenen Wachstums, das von dem Truffle 100 Ranking seit 2004 ständig hervorgehoben wurde, tatsächlich weiter fortgeschrieben wurde.

Dassault Systèmes, Sopra Steria und Murex erreichten die Top-3-Plätze in diesem Ranking und ihr Gesamtumsatz aus Veröffentlichungen belief sich auf 5,4 Mrd. und spiegelt somit einen Trend in Richtung Branchenkonsolidierung wider.

Die Unzufriedenheit mit der Börse ist augenscheinlich. Seit dem 1. Januar 2019 haben wir das Ausscheiden von Harvest (52. Platz) und Coheris (78. Platz) erlebt. Dies lässt die Anzahl der kotierten Unternehmen auf 14 abschwellen und somit den niedrigsten Stand seit der Einführung des Truffle 100 Rankings erreichen.

Bernard-Louis Roques, General Manager und Mitbegründer von Truffle, kommentierte die Resultate folgendermaßen: 'Das Geschäftswachstum zeigt, dass der Sektor äußerst robust ist. Nicht nur, dass französische Softwareunternehmen rascher wachsen als es dem Bruttoinlandsprodukt entspricht, sondern auch dass ihre Investitionen in Arbeitsplätze und Forschung und Entwicklung schneller wachsen als ihre Umsätze. Diese kontinuierliche Konzentration auf Investitionen, insbesondere im Bereich Forschung, und die Resistenz gegen eine Verlagerung tragen zum Florieren des französischen Technologie-Sektors bei und führen zu mehr Vertrauen in seine Fähigkeit, einen großen Beitrag zum künftigen Wachstum leisten zu können. Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet die Tatsache, dass zehn unter ihnen im Verlauf der letzten beiden Jahre dekotiert wurden, zwei Dinge: Softwareunternehmen sind nicht zufrieden mit der Marktbewertung und sie wissen, dass sie von strategischen Anteilseignern unterstützt werden, insbesondere aus der Private Equity Branche, die bereit für neue Investitionen ist. Zweifellos stehen uns viele Überraschungen in den kommenden Jahren bevor und Truffle Capital wird durch das Ranking Truffle 100 bestens aufgestellt sein, um diese frühzeitig zu erkennen.'

Die 14. Ausgabe des Truffle 100 Rankings und die vorausgehenden Rankings sind einsehbar unter:

https://www.truffle100.com/index.html

Über Truffle Capital

Truffle Capital wurde im Jahr 2001 gegründet und ist eine unabhängige europäische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Life Sciences (BioTech und MedTech) und bahnbrechende Technologien im IT-Sektor (FinTech und InsurTech) spezialisiert hat. Das Ziel der Mission von Truffle Capital ist die Förderung der Gründung und Entwicklung junger innovativer Unternehmen, die in der Lage sind, zu führenden Unternehmen heranzureifen. Unter der Leitung von Patrick Kron, gemeinsam mit Dr. Philippe Pouletty und Bernard-Louis Roques, den Mitbegründern und General Managern, verwaltet Truffle Capital Vermögenswerte in Höhe von 500 Millionen €. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen nahezu 1 Mrd. beschafft und mehr als 75 Unternehmen aus den Sektoren "Digitale Technologie" und "Life Sciences" unterstützt. Ende 2017 schloss Truffle Capital erfolgreich seine ersten beiden neuen institutionellen Fonds, den Truffle Financial Innovation Fund und den Truffle BioMedTech Fund und darüber hinaus einen RIF (Retirement Income Fund).

Weitere Information finden Sie unter: www.truffle.com Twitter: @trufflecapital

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190725005318/de/

Contacts:

Maud Lazare | maud@truffle.com

DGM Conseil +33 1 40 70 11 89

Quelle: Truffle Capital