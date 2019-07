Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Den neuen, schwächeren Ausblick des Chemiekonzerns dürften die Marktteilnehmer bereits verdaut haben, und die nun vorgelegten Daten zeigten noch einmal genauer die Treiber der einzelnen Sparten für das schwache zweite Quartal, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit den neuen Unternehmenszielen lege die BASF die Latte ausreichend tief. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung könne 2019 daher wohl als Talsohle gesehen werden./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-25/11:01

ISIN: DE000BASF111