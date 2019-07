Der VW-Konzern hat am Donnerstagmorgen Geschäftszahlen präsentiert. Trotz schwieriger Geschäfte konnte mehr Gewinn erzielt werden als erwartet. Diese Nachricht trifft auf ein freundliches Börsenumfeld und treibt die VW-Kurse weiter an. Diese fahren jetzt auf einen größeren Widerstand zu - ein Ausbruch wäre ein starkes Kaufsignal. Was Anleger...

