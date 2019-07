Diese News dürfte bei Anlegern in der Epigenomics-Aktie (WKN: A11QW5) auf offene Ohren stoßen: Wie der Biotechforscher am Mittwoch nachbörslich mitteilte, legen neue, externe Studienergebnisse nahe, dass "nicht-invasive Screening-Methoden, einschließlich Epi proColon, eine kostengünstige Option sein können, um die offizielle Zielgröße für die US-amerikanische Darmkrebsvorsorge zu erreichen."

Epigenomics sieht das US-Marktpotenzial für seinen Darmkrebs-Früherkennungstest Epi proColon darin, dass eine Diskrepanz zwischen der offiziellen Zielgröße bei Darmkrebs-Screenings in den USA, die 80% beträgt, und der tatsächlichen Screening-Rate von nur etwa 65% besteht. Daraus könnte sich eine Patientengruppe entwickeln, die auf Epigenomics Diagnostikmethoden zurückgreifen könnte.

Neue US-Studie mit vielversprechenden Ergebnissen

Die vom renommierten "Hutchinson Institute for Cancer Outcomes Research" arrangierte Studie erscheint in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins "American Health Drug Benefits" und ist hier abrufbar. Das Wissenschaftsmagazin genießt unter Vertretern der Pharmaindustrie und Wissenschaft einen hohen Stellenwert und wird regelmäßig sowie in steigendem Ausmaß als Quelle im wissenschaftlichen Kontext herangezogen.

Das US-Forschungsinstitut resümiert, dass der Anteil der nicht auf CRC (Darmkrebs) ...

