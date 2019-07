In Kürze wird es für die Aktie spannend. Das Unternehmen hat für den heutigen Donnerstag (25.07.) die Ergebnisse für das zweite Quartal angekündigt. So unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung präsentiert sich der Aktienkurs in einer interessanten Konstellation… Wir haben hierzu einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 18.07. hieß es in Bezug auf Newmont ...

Den vollständigen Artikel lesen ...