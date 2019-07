Bonn (www.anleihencheck.de) - Heute trifft sich der EZB-Rat zu seiner geldpolitischen Sitzung, so die Analysten von Postbank Research.Die Einschätzungen, ob die Währungshüter aktiv würden, seien gespalten. Der Markt preise eine Senkung des Einlagensatzes mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent ein. Die Analysten von Postbank Research würden jedoch davon ausgehen, dass die EZB noch etwas abwarte, wobei EZB-Chef Draghi die heutige Pressekonferenz nutzen dürfte, um eine Senkung des Einlagensatzes in den kommenden Monaten verbal vorzubereiten. In der Frage-Antwort-Runde werde er wohl auch um eine Stellungnahme gebeten, ob Berichte zutreffen würden, wonach die EZB eine Flexibilisierung ihres Inflationsziels erwäge, und was dies gegebenenfalls für die Geldpolitik bedeute. (25.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...