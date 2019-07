Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung der Bilanz in den letzten Jahren und des Verkaufs des Großhandelsgeschäfts haben die Geschäftsführung und der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) heute entschieden, der ordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2019 neben der Ausschüttung einer regulären Dividende im Rahmen der kommunizierten Dividendenpolitik von 1,05 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Vorjahr: 1,05 Euro) zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 2,30 Euro je Aktie vorzuschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...