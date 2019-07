Linz (www.anleihencheck.de) - Noch vor einem Jahr wurde spekuliert, ob Mitte bis Ende 2019 die erste Zinserhöhung in der Euro-Zone kommen könnte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute sehe es ganz anders aus. Die letzte Amtshandlung von EZB-Chef Mario Draghi könnte eine Senkung des Einlagezinssatzes sein. Die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices seien schlechter ausgefallen als erwartet und die Entwicklung der Wirtschaft sei nach unten gerichtet und die Unsicherheitsfaktoren würden weiterhin bestehen bleiben. In den letzten Tagen sei der Euro unter Druck geraten und von knapp 1,1300 auf aktuell 1,1130 gefallen. Es bleibe abzuwarten, was die heimischen Währungshüter heute Nachmittag (13:45 Uhr) verkünden würden und wie sich die USD-Notenbank am Mittwoch entscheide. Ein Unterschreiten der Marke1,1110 mache den Weg frei bis 1,1000. Im Vorfeld der Zinsentscheidung rechne man mit einem abwartenden Handel mit Kursen um 1,1110. (25.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...