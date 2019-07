Hannover (www.anleihencheck.de) - Es traten wieder mehr Käufer beim Handel der deutschen Staatsanleihen auf, nachdem sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juli stärker als erwartet eingetrübt hat, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 173,91 auf 174,30 Punkte gestiegen. Anleger hätten sich ebenfalls für US-Staatsanleihen interessiert. Von der Konjunkturseite seien zwar keine neuen starken Impulse gekommen. So sei die Zahl der verkauften Neubauten im Juni überraschend deutlich gestiegen, doch bei den US-Staatsanleihen sei diese Nachricht verpufft. Dennoch hätten festverzinsliche Papiere über alle Laufzeitenhinweg angezogen. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen seien um 10/32 auf 102 29/32 Punkte geklettert. ...

