Guten Morgen,heute stehen die Autobauer und die EZB im Mittelpunkt des Geschehens. Beides dürfte dazu beitragen, das Stimmungsbild aufzuheitern. VW zeigte bereits am Morgen, dass es trotz aller derzeitigen Konjunktursorgen auch Grund gibt, entspannt in die Zukunft zu blicken. VW hat inmitten der Branchenflaute ein gutes zweites Quartal hinter sich und mehr Gewinn erzielt als erwartet. Im Vorjahresvergleich kletterte der Umsatz trotz geringerer Auslieferungen um 6,6 % auf 65,2 Milliarden Euro. Gelingt vor diesem Hintergrund der Ausbruch bei 160 Euro, stehen 180 Euro als nächstes Kursziel im Raum. Unser VW-Comeback gewinnt damit weiter an Kontur, obwohl dieser eigentlich auf die E-Strategie ausgerichtet ist, welche Ende des Jahres gestartet wird.

