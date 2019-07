Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Brent ging es am Mittwoch an der Hürde bei 64,43 USD erneut nicht weiter, sodass die Notierungen am gebrochenen Aufwärtstrend der Vorwochen nochmals abprallten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Der Bruch des Aufwärtstrends der Vortage könne zunächst bärisch bewertet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...