Der Pharmakonzern Roche setzt sich höhere Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Jahr. Grund dafür ist etwa ein Medikament gegen Multiple Sklerose.

Die hohe Nachfrage nach neuen Medikamenten gegen Krebs und Multiple Sklerose schürt beim Pharmakonzern Roche Optimismus. Das Unternehmen aus Basel erhöhte am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnprognose. Für das laufende Jahr erwartet Roche nun eine Steigerung der Verkäufe um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbetrag.

Der bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie soll im selben Ausmaß zulegen. Zuvor hatte Roche für beide Kennzahlen währungsbereinigt nur mit einem Plus im mittleren einstelligen Bereich gerechnet. An der Börse kam das gut an: Die Roche-Scheine legten rund zwei Prozent zu. "Wir haben in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...