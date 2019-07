Die DZ Bank hat Covestro nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen leicht verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine erneut gesenkten Gewinnschätzungen lägen nun beim operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der Unternehmenszielspanne./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 09:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 09:57 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-07-25/11:22

ISIN: DE0006062144